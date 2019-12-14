Кілька днів не з’являвся вдома: у Дніпрі шукають 14-річного хлопчика

Співробітники Самарського відділення поліції в Дніпрі шукають безвісти зниклого Нарсесяна Євгена Артуровича. Ось вже кілька днів хлопчик не з’являється вдома, і де він знаходиться зараз — ніхто поняття не має.

Про це Інформатору повідомили волонтери Групи «Пошук».

Відомо, що підліток живе на ж/м Ігрень.

Кілька разів його бачили в районі ТРЦ «МІСТ-сіті», тому не виключено, що він може перебувати там прямо зараз.

Був одягнений у синю куртку, сірі брюки, сірі кросівки.

Просимо вас придивитися до фото і бути уважними в громадських місцях. Якщо раптом ви знаєте що-небудь про місцезнаходження хлопчика, випадково побачили його в громадському транспорті чи десь в місті, відразу ж телефонуйте на «102» або за номером: 732-07-00, (098) 172-11-84 — ГО «Пошук зниклих дітей».