В РНБО назвали головну загрозу світовій безпеці

Секретар РНБО України Олексій Данилов під час зустрічі з делегацією працівників Сенату Сполучених Штатів заявив, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності РНБО України.

Про це повідомляє прес-служба РНБОУ.

Данилов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки.

«У наступні п’ять-десять років кіберзброю стане номером один у світі, навіть ядерну зброю відійде на другий план», — заявив він.

При цьому секретар РНБО додав, що в глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів.

«У цьому контексті секретар РНБО України повідомив про роботу над оновленої Стратегії кібербезпеки, і зазначив, що в Апараті РНБО України триває робота над розвитком Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) у відповідності з сучасними викликами, головним завданням якого визначено, зокрема, прогнозування і виявлення потенційних і реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО України аналітичними матеріалами», — йдеться в повідомленні.

Данилов також підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський приділяє багато уваги питанням кібербезпеки, і за підсумками засідання РНБО України 7 грудня прийнято ряд рішень у цій сфері.

«У свою чергу, члени американської делегації відзначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США відзначили співзвучна підтримки України в Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також введення санкцій щодо російської енергетик””, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Данилов повідомив, що Росія відпрацьовує кибертатаки в Україні, тому влада активізувала співпрацю з НАТО в сфері кібербезпеки.