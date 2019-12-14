«Краще відразу забути!» У Путіна огризнулися на план України з Донбасу

Директор центру політичної кон’юнктури Росії Олексій Чеснаков, якого називають людиною помічника президента РФ Владислава Суркова, розкритикував ідею введення миротворців ООН у ОРДЛО.

Пост про це він опублікував на своєму Telegram-каналі, почавши його зі слів: «Не треба впихати невпихуєме».

Чеснаков заявив, що одна з найбільш серйозних помилок влади України – «підтримувати в українському суспільстві помилкові уявлення і нездійсненні сподівання щодо реальності тих чи інших механізмів мирного врегулювання».

Він вважає, що про миротворчої місії ООН, переговорниках від Донбасу з числа тимчасових переселенців і про кримінальне переслідування терористів «краще відразу забути».

«Щоб потім не мучитися поясненням чому це не виходить», – підсумував росіянин.

Російському сенаторові Олексію Пушкову також не сподобався план, який він назвав фантазіями.

«Замість відведення збройних сил від лінії зіткнення, в Києві фантазують про якісь миротворців ООН, яких нібито можуть послати на Донбас. Але без згоди Росії в Радбезі ООН ніхто нікого нікуди не пошле», – написав він у Twitter.

Український блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький відреагував на висловлювання росіян.

«Ця ідея категорично не влаштовує Путіна. І найближчим часом варто очікувати досить жорстких кроків для дискредитації і ідеї, і української влади як ініціатора», – висловив думку блогер на своєму Telegram-каналі.

Замість відведення збройних сил від лінії зіткнення в Києві фантазують про якісь миротворців ООН, до-их нібито можуть послати в Донбас. Але без згоди Росії в Радбезі ООН ніхто нікого нікуди не пошле.У Парижі це і не обговорювалося. Від Києва чекають кроків до світу, а не фантазій.

— Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) December 14, 2019