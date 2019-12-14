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«Ти їх у двері – вони у вікно»: українці висміяли новий вояж пропагандистів Путіна в Київ

14.12.2019

Поява у Києві кореспондентки пропагандистського телеканалу НТВ Олександри Тонких висміяли в мережі.

Так, журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook зазначив, що раніше росіянка відвідувала аннексированный Крим, з-за чого отримала заборону на в’їзд в Україну.

«Вранці суботи до нас у Київ прилетіла спецблондинка Шура Тонких. Літаком з Туреччини. Співробітниця телеканалу НТВ (ти їх у двері – вони у вікно, один за одним, полізли з усіх сторін). Приїхала знімати про новорічний настрій українців! Мир, дружба, йолка», – написав він.

«А я по наївності раніше вважав, що з Туреччини прилітають тільки Наташі», «Якого біса рашисты пруться, їм тут медом намазано?» «Лізуть і лізуть», – пожартували користувачі мережі в коментарях.

Олександра Тонких

facebook.com/aleksandra.tonkih

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