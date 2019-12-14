У Києві застосували спецназ проти людей, які зупинили п’яних поліцейських

У п’ятницю, 13 грудня, співробітники поліції в Києві на цивільному авто підрізали легковий автомобіль після чого потерпілі самостійно їх зупинили. Водій легковика зателефонував знайомому генералу, який вислав на підмогу автобус силовиків, повідомляє «Київ Оперативний».

Після зупинки автомобіля порушників, «правоохоронці» закрилися всередині, почали штрикати посвідченням і нецензурно виражатися, розповіли потерпілі.

«Ми викликали поліцію, але нічого не змінилося. Вже через 10 хвилин приїхав автобус з силовиками. Ті заламали всіх – і нас, і журналістів, і людей, які просто стояли поруч», – розповіли постраждалі хлопці.

За їх словами, їх відвезли у відділення поліції, двох людей і зовсім побили. У решти – взяли відбитки пальців і протримали у відділенні протягом 4 годин. За цей час винуватці ДТП виїхали.