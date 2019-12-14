Поки міністри скаржаться на низькі зарплати, ЦВК купує представницький Lexus

Поки міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет говорить про те, що міністри та їх заступники хочуть підвищення зарплат, Центральна виборча комісія купує автомобілі класу люкс.

«Я вам можу сказати — насправді, зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов іде про те, що вони просять більшу зарплату, офіційну зарплату, звичайно, тому що насправді багато з них прийшли з приватного сектора. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10-20 разів більше, ніж зараз. І їм дійсно складно підтримувати свої сім’ї», — сказав Дубілет в інтерв’ю телеканалу НАШ.

Він зазначив, що не всі міністри мають фінансову подушку і є люди, яких треба залучити в держсектор, але вони не підуть на такі низькі зарплати.

«Підвищити їм зарплату також неможливо, оскільки на рівні мінімальних зарплат це буде виглядати погано», — додав Дубілет.

Дубілет розповів і про свої доходи. За його словами, він витрачає приблизно $3-5 тисяч в місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири. За його словами, зараз «годує Монобанк», який росте шаленими темпами».

Варто відзначити, що буквально кілька днів тому ЦВК уклала договір на придбання люксового автомобіля Lexus. На це звернув увагу Олексій Тамразов.

«Президент отримує зарплату — 29 тис. грн, а центральна виборча комісія, минулого тижня придбала собі Lexus. Відносно недорогу для цієї марки модель — ES 250 за 1,1 млн грн. Мені здається, що Lexus для держустанов, ще до часу», — написав він.

Зазначимо, що згідно з даними тендеру, ЦВК поспішала придбати автомобіль за кошти держбюджету шляхом внесення змін у річний план закупівель 2019 року. Документи підписали 10 грудня, а вже 15 автомобіль повинен був бути поставлений чиновникам виборчої комісії.

З боку ЦВК документи підписав Віталій Плукар, який обраний за квотою «Слуги народу».