Гречка вросла в коліна: у мережу потрапили моторошні відео і фото тортур дитини в Росії

У російському місті Омськ 35-річний Сергій Козаків так знущався над своїм пасинком, що дитині знадобилася термінова операція — у коліна хлопчика вросла гречка, на якій його примушував стояти вітчим.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Чоловік покарав дитину за несвоєчасне повернення зі школи, погані оцінки, довгі прогулянки. Примушував стояти голими коліньми на зернятках гречки, штурхав, тягав за волосся, бив ногами. Знущання знімав на відео. Іноді «виховний процес» розтягувався на 9 годин.

Обережно, відео-контент 18+

27-річна мати школяра знала про тортури і часто бачила їх на власні очі, але в міліцію не зверталася і від чоловіка не йшла. Під час чергових побоїв хлопець побіг до сусідів, які і викликали поліцію. Дитину госпіталізували в місцеву лікарню.

Там медики провели хлопцеві операцію — вирізали пошкоджені ділянки шкіри на колінах і почистили рани від побутового сміття. Додаткові аналізи показали і те, що дитина виснажений. Хлопця довгий час не годували.

Зараз слідчі порушили проти матері і вітчима постраждалого дитини кримінальну справу. Їм інкримінують тортури, навмисне заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості та неналежне виконання батьківських обов’язків. Обом загрожує до 7 років позбавлення волі.