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Ківа припускає, що троє фігурантів по справі Шеремета були агентами СБУ при Порошенко

15.12.2019

Сьогодні, 14 грудня, народний депутат «Опозиційній платформи — За життя» Ілля Ківа у своєму Telegram-каналі розповів, що, згідно непідтвердженою інформацією, троє з п’ятьох фігурантів справи про вбивстві журналіста Павла Шеремета були позаштатними співробітниками СБУ при президентстві Петра Порошенка.

«Це не єдина практика використання волонтерів, добровольців, активістів в якості сакральних жертв, в якості найманих убивць. «Для чого?» — запитаєте ви. Для дестабілізації ситуації в країні, ослаблення позиції правоохоронної системи, для сіяння ненависті», — розповів Ілля Ківа.

Потім політик навів кілька аргументів з приводу того, що Порошенко прагнув сконцентрувати владу в своїх руках, згадавши Катерину Гандзюк та інших «незручних» для екс-президента.

«Я думаю, що ми ще станемо свідками найближчим часом гучних викриттів перших осіб держави часів Порошенко», — сказав Ківа.

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