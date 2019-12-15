На Запоріжжі легковик в’їхав в лінію електропередач: одна людина загинула

У Запорізькій області автомобіль Audi A5 з’їхав з дороги та скоїв наїзд на дерево й опору лінії електропередач.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що ДТП сталась 14 грудня близько 09:45 вулиці Мелітопольське шосе в місті Бердянськ.

“Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi A5, на заокругленні дороги, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на дерево й опору лінії електропередач. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, водій автомобіля Audi, мешканець міста Бердянськ 1980 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Пасажира автомобіля, чоловіка 1983 року народження, доставили до лікарні”, — сказано у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.