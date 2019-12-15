У Чернівцях невідомий підпалив три автомобілі і проколов шини ще 28 авто

У Чернігові невідомий підпалив три автомобілі та проколов шини ще 28 транспортним засобам.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“Вночі 14-го грудня упродовж години на спецлінію „102“ надійшло три повідомлення про загорання автомобілів на вулицях Трепка, Герцена та Чехова у Чернівцях. Трохи згодом вранці до поліції надійшло звернення про пошкодження восьми автомобілів по вулиці Герцена шляхом проколу шин”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підпалили два легковики “ВАЗ” та один — ГАЗ “Волга”. Правоохоронці оглянули місця події, опитали потерпілих, можливих свідків та опрацювали записи камер відеонагляду.

“Окрім цього, опівдні надійшло повідомлення про пошкодження шин ще приблизно 20 транспортних засобів, які були припарковані по вулицях Трепка, Салтикова-Щедріна та Герцена”, — додали у відділі комунікації.

За вказаними фактами слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.