Кількість загиблих туристів у результаті виверження вулкана в Новій Зеландії зросла до 16

За останніми даними, кількість загиблих від виверження вулкана на острові Вайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, яке сталося 9 грудня, зросла до 16 осіб після того, як в лікарні помер ще один потерпілий. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

У неділю на острові працювала команда рятувальників, але тіла двох зниклих безвісти так і не були виявлені. Через активність вулкана, залишатися на острові небезпечно, тому команда рятувальників змогла пробути там лише протягом 75 хвилин. “Можу сказати, що в цьому районі ми не знайшли ніяких інших тіл”, – заявив у неділю заступник комісара поліції Майк Клемент.

Острів Вайт-Айленд – популярне місце для одноденних екскурсій в Новій Зеландії. Вулкан на ньому активізувався в понеділок, 9 жовтня, почавши вивергати попіл, пар і гази над островом. На острові в цей час знаходилися 47 людей, туристів з Австралії, США, Німеччини, Китаю, Великої Британії та Малайзії. У лікарнях залишаються ще понад 20 осіб, деякі з них у критичному стані.

: ua.interfax.com.ua

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