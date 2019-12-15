У Львові чоловік під час побутового конфлікту вирішив постріляти у повітря: йому загрожує до 7 років в язниці

У Львові чоловік під час побутового конфлікту почав стріляти в повітря з пістолета, після чого був затриманий поліцією.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

У поліцію 13 грудня вночі звернулася 47-річна жінка, працівниця магазину на вулиці Городецькій. Вона розповіла, що між нею і її колишнім чоловіком вінік конфлікт. Під час зварювання він дістав пістолет і кілька разів вистрілив у повітря.

На місце події негайно виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. У зловмисника, 51-річного жителя Львова, правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на рядків від трьох до семи років.