Меланія Трамп святкує Хануку у пальто-кейпі Givenchy (фото)

Дональд і Меланія Трамп напередодні вихіних влаштували в Білому домі урочисту зустріч, присвячену Хануці.

Перша леді США для важливого святкування вибралау чорне плаття-кейп Givenchy з широким шкіряним поясом і човники на запаморочливо високій шпильці.

Елегантний та стильний образ – схоже, що Меланія всерйоз захопилася такими образами!

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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 11 Дек 2019 в 6:42 PST

: bilshe.com

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