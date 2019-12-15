Меланія Трамп святкує Хануку у пальто-кейпі Givenchy (фото)

Дональд і Меланія Трамп напередодні вихіних влаштували в Білому домі урочисту зустріч, присвячену Хануці.
Перша леді США для важливого святкування вибралау чорне плаття-кейп Givenchy з широким шкіряним поясом і човники на запаморочливо високій шпильці.
Елегантний та стильний образ – схоже, що Меланія всерйоз захопилася такими образами!
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: bilshe.com
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