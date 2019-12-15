Влад Яма и Наталья Могилевская провели вместе отличный вечер

Хореограф и народная артистка снова воссоединились.

Так, известный украинский хореограф-постановщик Влад Яма и популярная певица Наталья Могилевская стали судьями спецвыпуска проекта “Лига смеха” – Кубок Президента. Судейскую компанию им составили: абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, украинская актриса балета, прима-балерина театра оперы и балета Украины Екатерина Кухар, а также артист, музыкант и актер Сергей Бабкин.

Для съемок Влад Яма выбрал образ в стиле casual: джинсы, гольф, пиджак и грубые ботинки. А вот Наталья Могилевская предпочла не изменять своей любви к роскошным нарядам. Она появилась в зале в эффектном блестящем платье с разрезом до бедра и прозрачными рукавами.

Многие в Сети обратили внимание на то, что на снимке Наталья буквально “светится от счастья”. При чем часто такое происходит с Могилевской именно в присутствии Влада Ямы.

“Наталья,Вы светитесь от счастья!Хорошего Вам вечера!”, “Шикарная женщина”, “Отличного вечера! Такая красивая!”, “Шикарная женщина!!! Обожаю Вас! Давно пою Ваши песни в караоке. Счастья и здоровья Вам!!!”, “Ножки шикарные”, “Наталья , как всегда превосходно выглядите”, – пишут в комментариях.

: showbiz.clutch.ua