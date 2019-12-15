Торгова війна: США та Китай узгодили частину торгової угоди

Сполучені Штати Америки та Китай узгодили першу частину торгової угоди.

Про це йдеться на сторінці Білого Дому у Twitter.

Як зазначається, Вашингтон та Пекін домовилися щодо першої частини торгової угоди, яка включає реформи економічного та торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства та фінансових послуг.

Угода включає зобов’язання Китаю щодо майбутніх закупівель американських товарів та послуг, а також міцну систему вирішення суперечок. США зі свого боку обіцяє переглянути мита на китайські товари, але Вашингтон збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

: vgolos.com.ua

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