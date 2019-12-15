Вчені розповіли, які види м’яса сприяють потенції

Вчені інституту харчування в Брісбені провели масштабне дослідження про вплив м’яса і м’ясопродуктів на потенцію. І як виявилося, найбільш позитивний вплив надає свинина. На другому місці виявилося м’ясо страуса. При цьому рекомендується вживати не тільки бекон, але і сало, яке містить чимало корисних вітамінів і речовин.

Червоно м’ясо також поліно, але значно менше. Але найголовніше, пише National Geographic, відмова від м’яса і вегетариантство значно знижують рівень потенції в організмі.

Функціонування статевої системи безпосередньо залежить від вироблення чоловічих статевих гормонів. А продукцію тестостерону, кажуть вчені, активізує надходження в організм тварин жирів. При цьому блокування тваринних жирів і викликає ряд захворювань серцево-судинної системи. Ученим давно исзвестно, що синтез тестостерону відбувається тільки за участю холестерину. А він є тільки в продуктах тваринного походження. Виходячи з цього можна припустити, що відмова від м’яса, кисломолочних продуктів і яєць викликає втрату потенції, що і було підтверджено експериментально.