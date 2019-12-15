Новий скандал на ростб: чоловік Скабеевой вигнав українського політолога за слова правди про жителів ОРДЛО

Незважаючи на хамське ставлення з боку російських ведучих до експертів з України та інших країн, українські політологи продовжують наполегливо штурмувати ТВ-шоу країни-агресора.

Черговою жертвою свавілля в прямому ефірі став політолог Андрій Окара, який спробував висловити свою думку в передачі «60 хвилин»

Згідно з інформацією видання, в ефірі були продемонстровані кадри інтерв’ю мешканців невизнаних «ДНР» і «ЛНР», які висловлювали бажання, щоб їх «припинили переслідувати» за використання російської мови. Також вони хвалили путінський режим.

Через абсурдність висловлювань Окара заявив, що любов до Росії серед жителів окупованих територій пов’язана з нав’язливою пропагандою російських телеканалів. Також експерт назвав цих людей «психологічно травмованими» цією пропагандою.

Ведучий — чоловік відомої кремлівської пропагандистки Ольги Скабеевой Євген Попов намагався заперечити йому черговою порцією вигадок, на що заявив Окара (за версією видання): «Вибачте, я не можу говорити тут, а якщо два слова скажу, починають гавкати», маючи, очевидно, негативну реакцію російських «експертів» в студії.

У відповідь на висловлювання Попов на 12-й хвилині передачі (12:02) закликав політолога покинути студію.

Нагадаємо, що в червні політологу Всеволоду Непогодину назавжди заборонили брати участь у ток-шоу «60 хвилин» за те, що він назвав бойовиків «ДНР» «терористами».