Відразу у в’язницю: не дивно, чому Путін хоче заборонити Вікіпедію

Ось Путін хоче (долар, повільно, але вірно) заборонити російську Вікіпедію, замінивши її дебільним распильным проектом електронної Великої російської енциклопедії, з «правильним» контентом.

Я ось тут прямо зараз прочитав статтю в російській Вікіпедії під назвою «Кольорова революція». Там, крім усього іншого, є такий абзац:

«Відповідно до Загальної декларації прав людини, право на повстання є природним правом громадян на опір проти узурпації влади. Необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися в якості останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення».

Не дивно, що Путін хоче заборонити Вікіпедію. Адже якщо… що… то він йде у в’язницю, і надовго.

Кримінальний кодекс Російської Федерації

Стаття 141. Перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій (до 5 років позбавлення волі)

Стаття 142. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму (до 5 років позбавлення волі)

Стаття 142.1. Фальсифікація підсумків голосування (до 4 років позбавлення волі)

Стаття 210. Організація злочинного співтовариства (злочинної організації) або участь у ньому (ній) (до 20 років позбавлення волі)

Стаття 278. Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади (тут процитую трохи детальніше, з-за важкості статті за ці тяжкі злочини):

Дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади в порушення Конституції Російської Федерації, а також спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації, –

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років.

Стаття 286. Перевищення посадових повноважень (до 7 років позбавлення волі)

Стаття 292. Службове підроблення (до 4 років позбавлення волі)

Стаття 305. Винесення завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акту (до 10 років позбавлення волі)