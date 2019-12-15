У «Борисполі» сталася НП з літаком: затримуються рейси

У суботу, 14 грудня, під час наземного обслуговування у міжнародному аеропорту «Бориспіль» під Києвом був пошкоджений літак Boeing 767-300 UR-GEA.

З-за цього авіакомпанії МАУ довелося здійснити ротацію повітряних суден і змінити розклад польотів. Про це повідомляється на сторінці Fly UIA в Facebook.

Таким чином, рейс PS 391 за маршрутом Київ – Делі, який повинен був працювати на пошкодженому літаку, відбудеться на лайнері іншої модифікації – Boeing 737-900 UR-PSK.

«Це спричинить затримку чартерних рейсів авіакомпанії в Єгипет 15 грудня, які будуть виконуватися на цьому літаку. Рейси PS5673 Київ – Шарм-ель-Шейх, PS5674 – Шарм-ель-Шейх – Київ, PS5657 Львів – Шарм-ель-Шейх і PS5658 Шарм Ель-Шейх – Львів затримуються на 9:50, 9:40, 9:40, 9:50 годин відповідно», – сказано в повідомленні. Пасажирів також закликали звіряти розклад на онлайн-табло.

Уточнюється, що пасажирам, які вже прибули в аеропорт Бориспіль або в міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, необхідно звернутися на інформаційну стійку для отримання контактів відповідного обслуговування (харчування, трансфер і розміщення в готелі).

Пасажирам, які перебувають у Єгипті, проживання в готелі буде продовжено і організований трансфер згідно нового часу вильоту.



