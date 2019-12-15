Європейський лоукостер призупинив рейси в Україну: стала відома причина

Італійський лоукостер Ernest Airlines припинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років.

Про це йдеться в розсилці лоукосту туристичним агентствам, повідомляє Avianews. Причиною рішення назвали зниження пасажиропотоку в цей період.

Видання повідомляє, що останній в цьому році рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. У системі бронювання продажу відкриті на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

Останні рейси Харків-Рим в цьому зимовому сезоні відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан – 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На даний момент продажу на інші дати, включаючи літній розклад 2020 року, недоступні.

«Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються», – йдеться в листі лоукосту.

Пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовне зміна квитки на інші рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року або отримати повне відшкодування вартості.

З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа лоукосту до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.