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Влада Краснодарського краю витратять близько 50 млн рублів на самопіар по ТБ

15.12.2019

Власти Краснодарского края потратят около 50 млн рублей на самопиар по ТВ

Влада Краснодарського краю виділили 49 млн 880 тисяч рублів на висвітлення роботи губернатора і адміністрації регіону на телебаченні в 2020 році. Відповідний тендер розміщено на порталі держзакупівель, пише “МБХ медіа”.

За відомостями з документа, підрядник повинен буде організувати показ на телебаченні сюжетів про діяльність адміністрації та органів виконавчої влади Краснодарського краю загальним хронометражем 27 тисяч 754 хвилини.

За умовами контракту, сюжети повинні виходити в щоденних інформаційних передачах, що виходять не менше 6 разів на добу; у спеціальних передачах про Краснодарському краї, а також у “підсумкової інформаційно-аналітичної передачі, що виходить у вихідний день”.

“Інформаційні матеріали повинні містити інформацію про діяльність адміністрації Краснодарського краю, глави адміністрації (губернатора) Краснодарського краю та/або заступників голови адміністрації (губернатора) Краснодарського краю, органів виконавчої влади Краснодарського краю”, – йдеться в документі.

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