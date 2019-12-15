Влада Краснодарського краю витратять близько 50 млн рублів на самопіар по ТБ

Влада Краснодарського краю виділили 49 млн 880 тисяч рублів на висвітлення роботи губернатора і адміністрації регіону на телебаченні в 2020 році. Відповідний тендер розміщено на порталі держзакупівель, пише “МБХ медіа”.

За відомостями з документа, підрядник повинен буде організувати показ на телебаченні сюжетів про діяльність адміністрації та органів виконавчої влади Краснодарського краю загальним хронометражем 27 тисяч 754 хвилини.

За умовами контракту, сюжети повинні виходити в щоденних інформаційних передачах, що виходять не менше 6 разів на добу; у спеціальних передачах про Краснодарському краї, а також у “підсумкової інформаційно-аналітичної передачі, що виходить у вихідний день”.

“Інформаційні матеріали повинні містити інформацію про діяльність адміністрації Краснодарського краю, глави адміністрації (губернатора) Краснодарського краю та/або заступників голови адміністрації (губернатора) Краснодарського краю, органів виконавчої влади Краснодарського краю”, – йдеться в документі.