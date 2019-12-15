Плавучий док з російською підводним човном затонув в Севастополі

Списаний плавучий док, в якому перебувала списана російська підводний човен, що затонув в Севастополі. Про це в неділю, 15 грудня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в оборонно – промисловому комплексі.

За даними одного зі співрозмовників агентства, інцидент стався в ніч на неділю в Південній бухті Севастополя. Інше джерело пояснив, що затонулі об’єкти структурам Чорноморського флоту вже не належали.

Про постраждалих поки не повідомлялося. При цьому Міноборони Росії і Чорноморський флот дану інформацію не коментували.

Раніше в грудні сталася пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов», його загасили через добу. За даними «Комерсанта», займання почалося після того, як під час ремонтних робіт гаряча зварювальний окалина провалилася з кабель-каналом, потрапивши на дрантя і тирса, просочені пальним. В результаті дві людини загинули, ще 14 постраждали.