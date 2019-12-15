Україна і Польща почнуть тісну співпрацю щодо газу

Польська нафтогазова компанія (PGNiG SA) підписала з українською компанією ERU Management Services договір про співпрацю у сфері пошуково-розвідувальних робіт на заході України.

Як повідомляє newformat, компанії домовилися про співпрацю при видобутку газу у Львівській області, недалеко від кордону з Польщею.

Повідомляється, що робота буде розділена на кілька етапів. Перший етап передбачає буріння пошукової свердловини та проведення необхідних досліджень. На даному етапі компанії працюють над отриманням всіх необхідних дозволів.

У Польщі відзначають, що потенціал родовища природного газу на території України аналогічний розташованому в Польщі.

Президент правління PGNiG Петро Возняк підкреслив, що вважає українську компанію ERU Management Services надійним партнером, а також зазначив, що підписання договору з ERU дозволить Польщі та Україні протистояти викликам, які стоять перед ними на рубежі 2019 та 2020 років.

Швидше за все, Возняк мав на увазі переговори України і Росії щодо транзиту, а також будівництво магістралі «Північний потік-2».