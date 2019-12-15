Жахлива ДТП в Дніпрі: перехожі витягли водія з палаючого авто

Свідки події витягли з палаючої машини потерпілого, але медикам не вдалося його врятувати.

У Дніпрі сталася аварія за участю Toyota і Mercedes, в результаті чого одна людина загинула. Про це повідомляє Інформатор.

ДТП сталося близько п’ятої ранку 15 грудня на Набережній Перемоги недалеко від Мерефово-Херсонського мосту.

За попередніми даними, Merсedes рухався по Набережній Перемоги в бік Січеславської Набережній. Під’їжджаючи до мосту, він в’їхав в електроопору і зніс її. Слідом у Merсedes врізалася Toyota.

Після того як Merсedes загорівся, свідки події витягли з нього водія. На місце прибули два екіпажі швидкої допомоги. Врятувати чоловіка не вдалося.

Також на місце прибули рятувальники і загасили автомобіль. Патрульні перекрили дорогу в напрямку Січеславської Набережній. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Житомирській області поліцейський влаштував смертельне ДТП. Поліцейський на автомобілі Volkswagen Passat з двома пасажирами на високій швидкості виїхав за межі проїжджої частини.