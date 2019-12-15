На кордоні Польщі затримали рекордну партію бурштину

Польські прикордонники конфіскували в українців більше 103 кг «сонячного каменю» вартістю близько 50 тисяч євро.

Прикордонна служба Польщі затримала двох громадян України, які намагалися пронести на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. Про це повідомила прикордонна служба Польщі.

У чоловіків конфісковані понад 103 кг «сонячного каменю» вартістю близько 50 тисяч євро, йдеться в заяві. Крім того, в українців вилучено 4 тис. пачок сигарет на 13 тис. євро.

Інцидент стався на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік, відзначила польська сторона. Крім того, прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві попередили незаконне ввезення сигарет на суму майже 4 млн євро.