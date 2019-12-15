У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО Сімферополя стався напад

У фігуранта другого сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова, який утримується в СІЗО Сімферополя, стався напад.

«У Умерова є проблеми зі здоров’ям, які загострилися в умовах СІЗО. Нещодавно у нього стався напад».

«У слідчому ізоляторі вже довгий час він відчуває біль в області серця і печію, це супроводжується головними болями, пересиханням у роті, ознобом, утрудненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища», — повідомив адвокат.

Шейхмамбетов повідомив, що на ім’я начальника медсанчастини СІЗО і на адресу адміністрації СІЗО були направлені заяви, по яких повинні вжити відповідних заходів, зокрема, надати належну медичну допомогу.