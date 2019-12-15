Арабська нафтова компанія обігнала Apple з Microsoft і стала найдорожчою в світі

Найбільша в історії економіки угода відбулася: державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco розмістила на біржі власні акції. Пакет в 1,5 відсотка паперів приніс уряду країни 25,6 мільярда доларів, а сама компанія оцінена в 1,87 трильйона, залишивши далеко позаду конкурентів. Подія була анонсована ще три роки тому, але з тих пір кілька разів переносилася, а в якийсь момент і зовсім була на межі зриву.

В процедуру IPO (Initial Public Offering, вихід компанії на біржу) проспекті Saudi Aramco говорилося: на торги виставляються три мільярди з 200 мільярдів акцій, третина з них буде продана роздрібним інвесторам, решта — інституційним (банкам, інвестиційним і страховим компаніям, пенсійним фондам). Ціна одного паперу становила 8,53 долара — по так званій верхній межі можливого діапазону (нижня спочатку дорівнювала восьми доларам). Акції виставлені на місцеву біржу Tadawul.

Вихід на біржу став найбільшим в історії — залучити вдалося на 600 мільйонів доларів більше, ніж п’ять років тому китайському інтернет-гігантові Alibaba. Сама компанія грошей не побачить, адже мова йде про продаж вже існуючих акцій, що належали уряду країни. Вони підуть в суверенний Фонд національного добробуту (Public Investment Fund of Saudi Arabia) і будуть використані для реалізації амбітної програми «Бачення-2030» (Vision 2030).

Вона була розроблена в 2016 році, і тоді ж влада королівства вперше заговорила про IPO Saudi Aramco, як про перший і важливий етап глобального проекту. В рамках нього планується радикально змінити нинішній вигляд Саудівської Аравії: і в соціальному ключі (істотно розширити цивільні права і свободи), і в економічному (позбутися нафтової залежності, залучати інвесторів, розвивати нові галузі). Наймасштабніша частина «Бачення-2030» — чудо-місто Neom, яке мають з нуля побудувати в пустелі на кордоні з Єгиптом і Йорданією за 500 мільярдів доларів. Згідно із задумом, воно буде жити за власними світськими законами, повністю забезпечувати себе енергією і продуктами, а також залучати інвестиції та професіоналів з усього світу.

Перший день торгів склався для Saudi Aramco вкрай вдало. Вже на початку сесії її акції подорожчали на 10 відсотків від початкового рівня — до 9,5 долара — і протрималися на такому рівні до закриття. Зараз вартість компанії становить 1,87 трильйона доларів, а значить вже приносить дохід першим інвесторам і залучає нових. Новий лідер списку найдорожчих компаній світу випереджає не лише Apple (1,18 трильйона доларів), але також Microsoft (1,15 трильйона), Alphabet (материнська компанія Google, 930 мільярдів) і Amazon (870 мільярдів).

: newformat.info

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.