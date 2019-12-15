Тина Кароль выпустила детскую аудиокнигу для сына

Известная украинская певица Тина Кароль выпустила аудиокнигу «Різдвяна історія» («Рождественская история»). В ней девять глав, в которых артистка рассказывает о Рождестве в доступной для детей форме, исполняет колядки и щедривки.

«Для меня Новый год — это обычный день, отсчет нового витка, а вот настоящий праздник, конечно, это Рождество. В своем время на канале 1+1 вышел музыкальный фильм о Рождестве, после чего было несколько концертных туров по его мотиву. Сейчас я хочу внести свою лепту в образование детей на эту тему», — пояснила выбор темы Тина.

Как отметила певица, книга рассказывает о борьбе добра и зла, о том, что в этой жизни есть противоречия и трения, но никогда нельзя сдаваться — всегда нужно идти к своей цели/

«В Украине формат детской аудиокниги отсутствует. В тоже время, за границей он популярнее музыки и отлично работает в образовательных целях. Например, аудиокнигами, которые выдают в школе, мой сын Вениамин по дороге домой закрепляет пройденный за день материал (Вениамин учится в Великобритании). Он вдохновил меня на запись такой книги для украинских детей и школьников», — рассказала артистка.

Совместно с Тиной Кароль книгу озвучивал «голос канала 1+1» Сергей Могилевский, пишет likeinua.com.

: newformat.info