Дружина Зеленського приїхала з перевіркою до школи (фото)

Перша леді України Олена Зеленська, у межах реалізації національної реформи харчування в освітніх закладах разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад відвідала кілька шкіл Черкаської області.

Про це розповідає НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на прес-службу глави держави.

Зокрема Олена Зеленська та Ганна Новосад побували у школах в селах Іваньки та Дмитрушки, а також школу №3 в Умані.

«Здоров’я українських дітей – наш пріоритет. Реформування підходів до харчування та занять спортом є одним з надважливих завдань для нашої команди. Для ефективного втілення проекту потрібне розуміння, що насправді відбувається у кожній з найменших та найвіддаленіших шкіл країни”, – зазначила Зеленська.

Особливу увагу Олена приділила організації роботи їдалень та стану матеріально-технічної бази шкіл, зокрема оснащенню спортивних залів.

У школі села Дмитрушки, яка є опорною, кухарі пригостили дружину президента класичним шкільним обідом із каші, курячого м’яса, бурякового салату та чаю, який видався їй надто солодким. Кухарі відповіли, що розуміють шкідливість, але змушені додавати багато цукру, бо діти просто відмовляються пити чай. До речі, одним із побажань, які висловили учні, було урізноманітнити меню й додати до раціону соки.

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