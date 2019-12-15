У Києві вночі сталася ДТП за участю таксі, постраждав чоловік

У Києві сьогодні вночі на Троєщині сталася аварія за участю таксі, внаслідок чого постраждав чоловік. Volkswagen, в який врізався таксист, влетів в бетонну огорожу, повідомляє «Інформатор».

Правоохоронці з’ясували, що водії їхали в різних напрямках і не змогли розминутися на перехресті. Водія Volkswagen відправили в лікарню з травмою руки, грудей і голови.

За попередніми даними, обидва водії перебували у тверезому стані і їхали на зелений сигнал світлофора. На місці інциденту працювали правоохоронці та медики.