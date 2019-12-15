Лилия Ребрик рассказала о любимом празднике

Знаменитая украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась, что Новый год для нее является одним из самых любимых праздников.

По словам 38-летней звезды, кадры были сделаны во время гастролей в Житомир с театром, в котором она играет.

Ребрик отметила, что в этом городе уже по-настоящему чувствуется атмосфера праздника, передает РБК-Украина.

«Приехала со спектаклем в Житомир, зашла пообедать (или это уже поужинать называется), а здесь уже новогодняя атмосфера… До чего же я люблю Новый год! Как я люблю саму суету приготовления к празднику… Люблю украшать дом, елку, зажигать огоньки. Все. Остановите меня, потому что до слез все это люблю, жду. Еще много всего напишу по этому поводу, обещаю. А сейчас бегу на спектакль. Играем «Ревизор» в театре И. Кочерги. А как у вас настроение, уже новогоднее? Уже чувствуете, что праздник приближается?» — написала в сети Ребрик.

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