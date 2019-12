В Индии прошли массовые протесты: есть погибшие

Население Индии протестует против закона о гражданстве. Во время массовых акций в городе Калькутта штата Западная Бенгалия погибли два человека, ранены еще 25 активистов и 50 полицейских, сообщает ВВС. По данным СМИ, еще 85 демонстрантов были арестованы, тысячи задержаны.

Люди не согласны с законом, по которому гражданство могут получить только немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, бежавшие в Индию до 2015 года.

The Journey which India started riding on the engine of Hindutva is heading towards its true destination. 5 August 2019 was beginning of the end and the end isn’t far.

