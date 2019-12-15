Ocean Cleanup відправив на берег першу партію сміття, зібраного в Тихому океані

Проект по збору сміття в Тихому океані — з Великого сміттєвої плями — успішно завершив свою першу місію.

Організація доставив першу партію зібраного пластику на сушу. Далі сміття збираються розсортувати і пустити на виробництво пластмасових виробів, виручка від якого буде спрямована на організацію подальших місій по очищенню океану.

Перший улов включає в себе гігантські «мережі-привиди» і микропластик розміром до міліметра. Компанія планує почати продаж пластикових виробів, створених із зібраного сміття, уде у вересні 2020 року.

«Ось і перший улов пластику на суші, цієї миті ми чекали роками. Я вважаю, що ми можемо використовувати цей сміття, щоб перетворити проблему в рішення, зробивши з отриманого матеріалу гарний продукт», – заявив засновник проекту Боян Слат.

В Ocean Cleanup підкреслюють, що гроші від продажу виробів підуть на подальші операції по очищенню. Компанія вже працює над більш великим складальником сміття System 002. Система зможе збирати більше сміття і краще його утримувати.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», велика тихоокеанська сміттєва пляма почали очищати в кінці червня. Тоді Боян Слат оголосив у Твіттері, що плавучий пристрій для збору пластику, яка розвалилася в кінці минулого року, відправлено назад на Велика тихоокеанська сміттєва пляма після чотирьох місяців ремонту.

За матеріалами Фокус

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