Середня зарплата в Україні зросте до 3,5 рази: чи можливо це зробити за 7 років

10 грудня міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Україна зможе підвищити середню зарплату до рівня польської.

Він повідомив, що зараз наша країна серйозно відстає від Польщі за рівнем середньої заробітної плати, проте динаміка зростання по всіх галузях у нас випереджає сусідів у кілька разів. Тому за сім років можна наздогнати сусідів і підвищити рівень заробітної плати в 3,5 рази.

Економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів, на скільки відсотків має зрости економіка України, щоб забезпечити рівень зарплати, як у Польщі.

Щоб середня зарплата за сім років була на рівні польської, українська економіка має зрости у 2,5 рази, тобто на 150%. Але забезпечити темпи зростання майже на 20% щорічно – неможливо.

До того ж йдеться про сьогоднішній рівень зарплати Польщі, яка за такий період часу також буде рости. Відповідно, через сім років економіка західного сусіда буде на вищому рівні, якщо порівняти з сьогоднішньою ситуацією.

Реально забезпечити для українців рівень середньої зарплати, як у Польщі, протягом семи років?

Юрій ГАВРИЛЕЧКО