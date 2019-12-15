Попереду у Коболєва не премії, а кримінальні справи

Давно так не сміявся, коли читав, як діючий виконавчий директор Нафтогазу Вітренко каже про корупцію при видобутку газу державною компанією Нафтогаз.

Одного не вистачало в «жорсткому» заяві Вітренко: посадити Коболєва і його поплічників за провал програми 20/20 по збільшенню видобутку власного газу. Ой, так це і Вітренко треба… того…

Напевно, Вітренко не помічав корупції протягом 5 років, які він сидить у Нафтогазі.

Але не страшно. Одним порохоботом, «папєрєдніком» або просто лібертаріанцем буде більше в команді президента Зеленського.

А те, що глава Нафтогазу Коболєва думає тільки про свою кишеню — народ України знає вже давно. «Премія мамі» і 40 млн. доларів — це статус Коболєва, який буде його супроводжувати вже завжди.

Але, як виявилося, Коболєв є «економічним злочинцем». Навіть потроху приймає на себе статус «бариги», який обдирає народ і штучно завищує ціни на газ. Зрештою, Нафтогаз всі попередні роки завищував ціни на газ як мінімум в три рази для населення.

Але тепер хоча б якась мінімальна справедливість може бути відновлена. Міненерго звернулося до Антимонопольного комітету з конкрентных доказами маніпуляцій з цінами на газ і зловживання Нафтогазу і Коболєва. Тепер слово за АМКУ і його головою Юрієм Терентьєвим. З рішення АМКУ може зрости не одну кримінальну справу проти керівництва Нафтогазу.

Юрій КОРОЛЬЧУК