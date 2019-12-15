Долар по 200 рублів і війна

Історія з санкціями США проти Росії неймовірно велика. Причому в цій історії лише намірів санкцій з різних приводів і надуманими приводами, анонсів виступів сенаторів з грізними промовами на адресу Москви істотно більше, ніж безпосередньо введених санкцій.

Віяння кінця 2019 року — зробити російським чудовий «подарунок» на Новий рік і санкціонувати не тільки «Північний потік – 2», але і російські держбанки разом з держборгом. Адже повинні ж хоч колись придатися настільки ретельно підготовлені заходи. Більше того, американські законодавці обговорюють законопроект про оголошення Росії спонсором тероризму, а цей статус також передбачає жорсткі санкції проти нашої країни.

Новий виток санкційної істерії розвивається на цьому тлі. Зовсім нещодавно побував у Вашингтоні глава МЗС Росії Сергій Лавров, який зустрівся там з Дональдом Трампом і держсекретарем Майком Помпео. Перший назвав зустріч з главою російського зовнішньополітичного відомства «дуже хорошою», а другий розповів про плани збільшення двостороннього товарообігу. Хіба так поводяться з країною, щодо якої ось-ось будуть введені якісь нищівні санкції?

Треба також розуміти, що політична верхівка США в даний момент розколота. З одного боку, є сам Трамп, а з іншого — Конгрес, у якому просувається проект імпічменту президенту. Курирувати зовнішню політику США мають президент і Держдеп, однак законопроекти, що визначають її, розробляються Конгресом. У Трампа є лише право підписувати їх або немає, адже низка заходів Конгрес цілком здатний ввести самостійно, без схвалення глави держави.

І знову «Північний потік – 2»

Для введення санкцій США завжди шукали якийсь формальний (або не дуже привід). У законопроектах традиційно мала міститися хоча б в декларативному вигляді якась причина, яка прив’язувалася до загрозу американським інтересам або інтересам союзників. У ситуації з «Північним потоком – 2» вийшло інакше, адже санкції в першу чергу припускають удар по європейським компаніям. Тобто по союзникам США, що йдуть на поводу у «нехорошої» Москви.

Саме з цієї причини законопроект про санкції проти газопроводу став частиною оборонного бюджету США, який вже затверджено в Конгресі і який вже пообіцяв підписати Трамп. Ось як про це пише Bloomberg:

«Санкції, розроблені сенаторами Тедом Крузом, республіканцем з Техасу, і Джин Шахін, демократом з Нью-Гемпшира, були включені в Закон про асигнування на оборону 2020 року, який вже був схвалений Конгресом. Президент Дональд Трамп уже пообіцяв підписати його. У державних і казначейських департаментів буде 60 днів, щоб представити Конгресу список судів, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2» та іншого російського газопроводу, «Турецький потік», а також людей і фірм, які надали суду. У цих людей і організацій 30 днів, щоб згорнути свій бізнес, інакше їм буде заборонений в’їзд в США, а їх активи можуть бути заморожені.»

Проте в цих санкції, як вже неодноразово відзначали багато чиновників і аналітики, США вже безнадійно запізнилися. Bloomberg пише, що газопровід, мабуть, буде закінчено і почне функціонувати раніше, ніж будуть введені нові заходи з боку США:

«За нинішніх обставин каральні заходи виглядають як мстивий жест, неприємний хід, який не змінить того, що буде далі <…>. Ймовірна затримка «Північного потоку – 2» може навіть бути вигідною для Росії. Конкуренція з боку Близького Сходу і зрідженого природного газу зі США, а також тепла погода призвели до зниження цін на російський трубопровідний газ в Європі. За три місяці по вересень середня ціна на газ становила 169,8 доларів за 1 тис. кубометрів, що на 18% нижче, ніж в попередні три місяці, і на 32% нижче, ніж роком раніше. В останній раз «Газпром» стикався з такими цінами в 2004 році. Збільшення поставок в такій ситуації на ринку призведе до ще більшого падіння цін».

Саме тому ми не будемо говорити, що санкції проти «Північного потоку – 2» стануть ефективними. Швидше за все, це просто «плювок» від безвиході в бік Росії та Німеччини. І більше того, санкціями зараз повинні бути стурбовані саме німці, голландці, британці, французи, а не Росія. Так що ця історія все більше перетворюється на «розборки» між США і європейськими компаніями.

Держборг і банки

Набагато більш серйозними могли б стати санкції проти російського держборгу і банківського сектора. Санкції проти держборгу взагалі дуже серйозна міра. Вона блокує можливість всім, хто хоче дружити з американцями, купувати російські облігації. А у нашої країни облігації федерального позики (ОФЗ) — дуже привабливий для іноземних інвесторів інструмент. Bloomberg в іншому матеріалі пише, що на сьогодні іноземні інвестори скупили російського боргу на суму 45 млрд доларів, 16 млрд з яких — в 2019 році.

Різке скидання облігацій американцями і європейцями з-за санкцій стала б ударом по рублю, по російському фондовому ринку, капіталізації компаній з Росії та в цілому ринків. Наприклад, з Туреччини і Китаю. Однак на цей крок американці не пішли ні в 2018 році, ні на початку 2019 року.

Однак аналітики Bloomberg дають таку відповідь на питання, чому санкції проти держборгу так і не були введені: «Конгрес міг вчинити набагато більш суворо. Він міг накласти санкції на російський держборг. Всі ці заходи розглядалися в різний час, але були скасовані, щоб уникнути серйозної конфронтації з Європейським союзом і потрясінь на фінансових ринках».

Санкції проти банківського сектору анонсувалися Конгресом ще в лютому. Тоді заявлялося, що «путінський режим» повинен отримати удар, який призведе до серйозного підриву довіри населення і інвесторів до російських банкам і державі, а також до національної валюти. Головним тут став би відтік капіталу з Росії — власники акцій російських компаній почали б від них стрімко позбавлятися, як це було в квітні 2018 року.

Наприкінці серпня США знову зробили спробу піддати санкцій російський держборг в рамках пакету санкцій «за Скрипалів». Тоді Мінфін США випустив роз’яснення під назвою «Russia-related directive under utive order of august 1, 2019» («Пов’язана з Росією директива у відповідності з розпорядженням від 1 серпня»).

Перше і найголовніше — санкції проти російських ОФЗ були введені. Однак вони виявилися зовсім «беззубими». Заборонивши американським фінансовим установам взаємодіяти з держборгом, США зосередились на незначному відсотку власників російських паперів, тоді як найбільшими покупцями держборгу Росії є американські інвестиційні компанії та недержавні пенсійні фонди.

У директиві Мінфіну США мова йде про заборону операцій з валютними облігаціями Росії, а рублеві ОФЗ були залишені в недоторканності. США не забороняють своїм інвесторам торгувати ними, більше того, можна операції з ОФЗ та євробондами на вторинному ринку.

Що все це значить? Обмеження, зрозуміло, є. Але збудовані вони так хитро, щоб не нашкодити американським інвесторам, яких дуже багато. І не дуже-то нашкодити Росії, якщо вже дивитися на ці заходи через мікроскоп.

Нарешті, не можна не сказати коротко про «визнання Росії спонсором тероризму». Відповідний документ поки проходить через Конгрес, а потім його має підписати Дональд Трамп. 20 грудня конгресмени ідуть на різдвяні канікули і часу у них вже просто немає.

Робимо висновки

Як розповів економіст Михайло Хазін, побоювання у зв’язку з складом нових санкцій США зараз занадто перебільшені.

«У них Конгрес, в якому лідирує Демократична партія, а Палата представників хоче, відповідно, якимось чином продемонструвати, що нехороший Трамп дружить з недоброю Росією. Що для цього потрібно зробити? Потрібно придумати якісь абсолютно забійні санкції, щоб Трамп потім сказав, що цього не треба. І потім говорити: ось він, нехороший. Тобто вже настільки смішно, що навіть вже нецікаво», — вважає економіст.

На його думку, глава Мінфіну США Стівен Мнучин зараз активно чинить опір новим санкціям, так як Трамп і чиновники Білого дому не вважають їх вигідними для США в тій мірі, в якій про це говорять демократи.

«Звичайно, він (Мнучин) не хоче, що він ідіот, чи що? Мало йому проблем. Фактично ситуація така: варто Мнучин і ручками тримає греблю, за якою море. А йому пропонують: давай ми тут ще дірочку зробимо. Він каже: ні, не треба!» — зазначив Економіст.

Політолог-американист Рафаель Ордуханян розповів, що антиросійська порядок в США вже набрала обертів, санкції будуть, це лише питання часу, ситуація нагадує сніговий ком.

«Він котиться вниз, і ми повинні зрозуміти з вами вже зараз, що ми повинні бути готові і до секторальних санкцій самим широким фронтом проти «Північного потоку», ми повинні бути готові до санкцій і проти держборгу. Ми повинні бути готові до санкцій платіжної системи SWIFT», — сказав він.

Підводячи підсумок, скажімо, що США не змінюють антиросійську повістку, проте вже самі заплуталися в необхідності і порядку введення тих чи інших санкцій проти Росії. В даний момент всі очевидні приводи для санкцій, крім «Північного потоку – 2» і якихось дій Москви в Сирії, вже використані для запровадження санкцій.

Більш того, нові санкції США проти Росії повинні бути предметом консенсусу в правлячій верхівці, а такого консенсусу не спостерігається. Санкції проти «Північного потоку – 2» будуть шкідливі для відносин Вашингтона з Берліном та іншими європейськими столицями. Конгрес скоро піде на канікули, і нові заходи, ймовірно, будуть обговорюватися вже в 2020 році. Поки Вашингтон найболючіше б’є по Туреччині за покупку С-400, а також визнавши геноцид вірмен. Але розслаблятися не варто.