Як вийшло, що Севастополь в свинстві потонув

Прозора вода відкритого моря, чистий білий пісок, кораблі на горизонті. Пляжу «Учкуївка» вважається одним з кращих в Севастополі. Вхід у воду пологий і безпечний, на дні немає великих каменів. Любителів запливів радує відсутність холодних течій і медуз.

Тут майже ніколи не буває південно-кримської «низовки», коли з-за перемішування шарів води вже прогріте море раптово охолоджується. Назва місцевості дала татарське село Уч-Кую, яка стала наприкінці XVIII століття частиною маєтку командувача Чорноморським флотом Федора Ушакова. Мощі адмірала спочивають у сусідньому Свято-Миколаївському храмі, єдиною опорою церкви Росії. Легендарний флотоводець розбив у своїх володіннях парки і виноградники, побудував дороги.

Масштабна реконструкція прибережного парку «Учкуївка» почалася минулої весни на кошти уряду Москви. Проект розробило московське архітектурне бюро Wowhaus. У його активах — набережна Тули, благоустрій Парку Горького і Кримської набережній столиці. Севастопольський замовлення вийшов шикарним – ряди південних алей, памп-трек та скейт-парк, велодоріжки, спортивні, дитячі та оглядові майданчики, зони для пікніків і арт-об’єктів. Достатня кількість навісів, паркувальних місць і туалетів, що важливо в курортній реальності. Уточнимо, сплатив усі роботи не московський бюджет.

Оновлений парк повинні були відкрити на початку грудня. Однак урочистості скасовані. Учкуевку атакували вандали. Кожну ніч на алеях з корінням видирають рослини. Забрали практично всі дорогі сорти ялівцю.

Крадуть системи крапельного зрошення, ріжуть кріплення і виносять паркові лави. Ще в 2016 році міські громадські діячі вимагали надати цьому парку статус особливої охоронюваної природної зони. Мовляв, особливий статус допоможе вберегти територію від передачі у приватні руки і активної забудови території. Проте ніхто не думав, що головною бідою стануть банальні жлоби.

Розгром такий, що можна починати нову реконструкцію. За словами начальника дільниці озеленення дендролога В’ячеслава Руснака, злодійські наскоки здійснюють мешканці приватних будинків округи. Гарні такі, багаті будинки, де приймають курортників і хизуються власним благополуччям.

«Ми, природно, викликали дільничного, причому не раз, — розповідає В’ячеслав Руснак. — Думаю, є сусідні селища, куди просто забрали кущі нашого ялівцю». Крім крадіжки, вандали ламають молоді деревця, в тому числі італійські сосни. Жолоблять паркове обладнання, далеко не дешеве. Вранці на алеях купи пляшок, перевернуті урни, измалеванные безглуздими написами поверхні.

Розуміючи змінилася ментальність Севастополя, минулої весни міська влада встановили огорожу навколо парку, а прохід обмежили. Відповіддю стала буря обурення, що піднялася в ЗМІ та місцевих соцмережах. Активісти гнали хвилі протесту з приводу паркану заввишки 2,5 метра, якого справді не було в первісному проекті.

Паркан прибрали, а як діяти тепер? По суті, мова йде про регулярних нічних погромів. «Щоб зберегти Учкуевку і її зелені насадження, огорожа необхідна, і рішення про це повинні приймати люди, — розводить руками директор департаменту міського господарства Євген Горлов. — Будемо спілкуватися з людьми, виходити з ініціативою…».

На жаль, практично нічим закінчилося останнє засідання наглядової ради, на якому збиралися вирішити гостре питання. Масштаби і вартість реконструкції парку дійсно вражають, і забороняти доступ туди в нічний час все ж доведеться. Хоча міські чиновники реально бояться мережевого терору, коли тема обговорюється в градації від «зайвого охранительства» до прямих звинувачень в корупції і розкраданні бюджетних коштів.

В процесі аргумент, типу, подивіться на московське «Заряддя», розгромлена в перші ж дні вільного входу. Восени 2017-го відвідувачі витоптали газони, знищивши третину зеленого покриву. Висмикували саджанці з землі, ховали в сумки і йшли. Тоді за три доби новий супер-парк у Кремля позбувся 10 тисяч рослин. Відеокамери «Заряддя» упустили вандалів, проте до огорожі і заборони на нічні прогулянки справу начебто не дійшло. Столична мерія обмежилися табличками «По газонах не ходити».

Боязкі спроби заперечень, мовляв, Літній сад і багато інші парки Санкт-Петербурга все ж огороджені вельми неслабкими кованими парканами — демонстративно не приймаються. Навпаки, блогосфера називає це «імперським мілітаризмом» і чомусь «совком». Повна дурість, адже саме при Союзі місто-герой Севастополь жив зовсім по-іншому.

Перефразовуючи відому пісню, білосніжні севастопольські вулиці досі пам’ятають, як гордо крокували його патрулі. Закритий статус і флотська дисципліна надавали міського характеру особливий шарм, а офіцерські кітеля, безкозирки і суворий погляд зовсім не заважали відкритим посмішки городян. Чистота, порядок, ніби вроджена внутрішня відповідальність відрізняли їх від будь-якого іншого місця на землі.

Наприклад, ще в 90-х тут існувала прикмета. Якщо з пляжу люди несуть пакет з сміттям — значить, місцеві. Якщо кинули недоїдки і пляшки на пляжі — точно приїжджі. Зараз подібні прикмети забуті. І нещасну Учкуевку громлять не понаїхали, свої. Насправді, докорінним севастопольцям нинішня ситуація буквально вивертає душу. Ось типові коменти з міського порталу:

— Як же соромно! Я, звичайно, не знаю, як краще, але якщо неможливо виділити поліцію для патрулювання парку, то я через паркан від вандалів! Нехай буде патруль, відеокамери і паркан! Вибачте, але я хочу, щоб місто було гарним, а не зруйнованим!..

— Де лиха севастопольська самооборона? Повернути цілодобове патрулювання по місту. Будь патруль — вже демонстрація присутності правоохоронців. Дисциплінує крутіше парканів.

— Хлопці, у нас іграшки з новорічних ялинок крадуть! Кожен рік одне і те ж, прямо в центрі біля Палацу піонерів. Де поліція? Де спіймані порушники? А скільки викладали фото з мерзотами, які обкрадали клумби театру Луначарського! Хто-небудь може сказати, як все це зупинити? У місті цілий полк Росгвардии, ніж ця братія, яка живе на наші податки, займається?

Севастопольці викопали 25% кипарисів і платанів, висаджених до грудня, повідомляє голова міської Заксобранія Катерина Алтабаева. Вкрадені молоді туї на алеї у Гагарінського муніципалітету. Ця алея з’явилася в пам’ять трагедії в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня», де згоріли 64 росіян, серед яких був 41 дитина. Наплювати, адже ці туї можна вигідно продати або посадити у себе вдома.

Цього тижня у Севастополі стався ще один погром, за великим рахунком, нікого не здивував. Група невідомих розгромила міський центр дітей-інвалідів. Знали, що тут будуть лікувати дітей з ДЦП, але трощили стіни і плитку, рвали розетки і освітлення. Їх знайшли. Виявилося, підлітки з благополучних мереж, що навчаються в гідних школах. «Це не вандали і не нелюди… Їм по 14 років, збираються в групи „за інтересами“ і розбійничають в місті… Вони громили приміщення, тому що це круто — таємно потрапити і рознести чуже майно в непотріб. Так і пояснили», — написала на своїй сторінці в Facebook голова регіональної громадської організації «Особливі діти» Наталія Кірюхіна.