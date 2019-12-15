Президент НОК України Бубка підтримав РФ під час голосування в МОК щодо російських спортсменів

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка, за даними першого віце-президента Федерації спортивної боротьби Росії Георгія Брюсова, підтримав російську олімпійську збірну під час обговорення її участі в Олімпійських іграх 2016 року в Бразилії.

Про це повідомляє “Гордон”.

Рішення про майбутнє російської збірної приймали колегіально 15 осіб: президент МОК Томас Бах (Німеччина), віце-президенти – Наваль Ель-Мутавакель (Марокко), Крейг Ріді (Велика Британія), Джон Коутс (Австралія) і Ю Зайцінь (Китай), а також члени виконкому з США, Кореї, Гватемали, Швейцарії, Ірландії, Швеції, Туреччини та Німеччини.

Членом виконкому МОК від України є Сергій Бубка. Сам Бубка не озвучував свою позицію під час обговорення і голосування в МОК. Як відомо, виконавчий комітет МОК прийняв рішення дозволити доля російських спортсменів до Олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро за певних умов. Для участі шкірного російського спортсмена в Олімпіаді буде необхідне схвалення міжнародної федерації з відповідного виду спорту, їм доведеться здати додаткові допінг-тести, а спортсмени, які коли-небудь були помічені у вживанні допінгу, не зможуть взяти участь в Олімпіаді. Заклик усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіади 2016, опублікувало Всесвітнє антидопінгове агентство 18 липня.

У той же день було оприлюднено доповідь незалежної комісії, в якому стверджувалося, що російські атлетиці, чиновники і співробітники ФСБ причетні до масштабних маніпуляцій з пробами сечі на зимовій Олімпіаді 2014 року.