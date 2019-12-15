Путін і Зеленський далекі від згоди по ряду питань, – Пєсков

Президент України Володимир Зеленський і лідер РФ Володимир Путін далекі від згоди щодо низки питань.

Про це в неділю заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі програми на Першому каналі, передає ТАСС.

“Путін і Зеленський почали розмовляти один з одним. Знову ж таки, вони далекі від згоди з цілого ряду питань, вони використовують різну термінологію”, – сказав Пєсков. Він також розповів, що розмова тет-а-тет Путіна і Зеленського перервав Макрон.

“Я думаю, що 10-15 хвилин вони розмовляли віч-на-віч, що не так коротко. Потім їх перервав президент Макрон, який наполягав на продовженні роботи в нормандському форматі”, – повідомив прес-секретар Путіна. Раніше Офіс президента повідомив, що “нормандський” саміт перервали заради переговорів Зеленського і Путіна.

Також повідомлялося, що переговори двох президентів тривали більше години. Під час спілкування з російськими ЗМІ лідер РФ заявив, що він залишився задоволений розмовою з українським президентом.