Прибрати або не прибрати Трампа: у будь-якому випадку, виходить тільки посилення розколу в американському суспільстві

Наступного тижня Сенат США буде займатися імпічментом проти Дональда Трампа.

Звинувачення йому висунули по двом статтям:

1. Зловживання владою (тиск на президента України у своїх особистих політичних інтересах і відмінювання іноземної держави до втручання у вибори в США)

2. Перешкоджання роботі Конгресу (заборона чиновникам Білого Дому і членам уряду приходити за повістками на слухання профільних комітетів)

За обидві статті обвинувачення проголосувала більшість Палати представників, яку контролюють демократи.

Тепер черга за Сенатом, у якому, на відміну від Палати, домінують республіканці.

Голова республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннелл вже зробив ряд неоднозначних заяв про імпічмент.

Зокрема, він заявив, що процедура буде проводитися в гармонії з позицією юристів Білого Дому (читай — команди Трампа), і що «наші позиції і позиції президента не будуть відрізнятися».

А голова юридичного комітету Сенату, Ліндсі Грем, переконував журналістів, що зробить все, щоб справа про імпічмент померло в Сенаті», і закінчилося швидше вже в січні «в користь Америки».

Я вважаю, що наступний тиждень — вона навіть не стільки про імпічмент, скільки про майбутнє самої політичної системи США.

Ось ці коменти в стилі «Америка = Трамп» і відвертий вирок імпічменту ще до початку офіційних процедур свідчать про інституційній кризі в Штатах, про який я писав раніше в одному зі своїх постів влітку.

Обидві сторони — і демократи, і республіканці – перед складним вибором.

З-за того, що вони — кожен зі свого боку – розкрутили це питання в самих витончених і неймовірних контекстах і формах, його вже не сприймають всерйоз. І будь-яке рішення буде поганим для США в цілому.

Якщо Сенат по-швидкому завалить імпічмент і виправдає президента, тоді можна буде говорити про те, що цієї інституції вже немає в тому вигляді, в якому вона замислювалася батьками-засновниками, покликана стримувати президентську гілку влади. Республіканці збережуть свого головного кандидата на вибори 2020 року, проте серйозно «ушатают» систему стримувань і противаг.

Якщо ж вони усунуть Трампа, то завалять свої ж вибори 2020 року, натомість покажуть себе великими державниками, здатними, коли потрібно, думати про країну і інтереси населення, а не тільки про персональну політичній вигоді або про особу конкретного президента.

Для демократів та ж картина.

Прибрати Трампа, значить «кинути» близько 40% населення, які в нього вірять і не перейнялися імпічментом і звинуваченнями (в тому числі тому що демократи дуже поспішали оголосити його і навіть не розраховували переконати цю частину народу), і завершити розпочатий процес інструменталізації самої процедури у вузьких політичних інтересах, знову ж таки, в очах значної частини населення.

Не прибрати Трампа – кінець на виборах, втрата обличчя і, ймовірно, помста з боку переобраного Трампа в 2020 році. Їм довго треба буде відмивати репутацію в очах частини населення, а їх прихильники знесуть нинішнє старіюче керівництво партії.

У будь-якому випадку, виходить тільки посилення розколу в американському суспільстві, який погіршився і проявився в нових-старих формах після приходу Трампа до влади в 2017 році.

Стрімко поляризующаяся політична атмосфера в США остаточно топить колективні національна самосвідомість в користь вузьких політичних інтересів. І що з цього переможе – побачимо на наступному тижні.

Ілля КУСА