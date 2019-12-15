Смерть Шеремета не могла бути сакральною жертвою, залишається одне — підстава, — Касьянов

Призначення відповідних винних, які опинилися в потрібний час у потрібному місці. Які, звичайно, запросто могли вбити. Тому що вони були на війні.

Могли волонтер, музикант, дитячий лікар, доброволець, ветеран вбити Шеремета?..

Таке питання ставить у Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

Звичайно, могли. І чим краще характеристика на кожного з них, тим більше ймовірність того, що саме вони це зробили. — Але тільки якщо Шеремет був сепаром, коллаборантом, зрадником, ворогом.

Або якби його вбивство стало нехай жорстоким, але необхідним жертвопринесенням для перемоги в цій війні.

Якби за його смерть заплатили такі колосальні гроші, що навіть небесні ангели не встояли…

Але той, хто платить гроші, не залишає в живих стільки свідків. А смерть Шеремета не була і не могла бути сакральною жертвою. І ворогом, коллаборантом, сепаром він теж не був.

Значить, залишається одне — підстава. Призначення відповідних винних, які опинилися в потрібний час у потрібному місці. Які, звичайно, запросто могли вбити. Тому що вони були на війні.