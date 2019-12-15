Українцям таке не снилося: в Мережі показали зарплати «ДНР»

Бути лікарем «ДНР» – почесно, а якщо людина не п’є і не курить, то ціни йому немає.

Хоча, як виявилося, ціна таки є – 6727 рублів в місяць. Саме на таку зарплату окупанти шукають терапевта в одну з лікарень в Петровському районі Донецька. Скрін опублікував у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц», передає Politeka.

У вимогах, зазначених навпаки вакансії, – вищу професійну освіту і щоб обов’язково «без шкідливих звичок».

Що стосується зарплат для інших фахівців, то теслям готові платити 7800 рублів на місяць, малярам 7300, а працю каменярів оцінили в шість тисяч.

Раніше ми розповідали про те, що ідеолог «ДНР» Роман Манекін нещодавно потрапив на лікування в донецьку лікарню. І якщо професіоналізм лікарів він всіляко хвалить, то ось їжа в медичному закладі його, м’яко кажучи, засмутила.

Манекін опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото меню на день до лікарні.

«Сподіваюся, що це меню — у зв’язку з профілем захворювання. А не з рівнем забезпечення лікувальних закладів Донецька. Однак. Перевірив: у відділенні гастрологии — аналогічне. І у алергіків. Кожен день. А як у Макіївці, Горлівці, Дебальцеве?», – йдеться у підписі до світлини.