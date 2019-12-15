Зелені фунти доведуть до кінця завдання Путіна — провести федералізацію України, давши Донбасу статус держави в державі.

Глава МЗС Пристайко заявив, що Україна виконує Мінські угоди і вносить зміни в Конституцію в питанні децентралізації.

Про це написав півгодини тому в Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Правда, ключовий обман полягає в тому, що Зеленський і Ко нібито просто проводять децентралізацію. Ну, і «бонусом» під неї підпадає Донбас.

Насправді це повторення того ж брехні, який намагався пропхати в 2015 році в Конституцію Порошенко. Коли також намагався покрити децентралізацією пописанный особливий статус Донбасу.

Правда, на відміну від Порошенка, зелені фунти не переживають за свій рейтинг і майбутнє. Тому доведуть до кінця завдання Путіна — провести федералізацію України, давши Донбасу статус держави в державі.

Ну, а українцям промиють мізки: мовляв, це ж всього децентралізація.