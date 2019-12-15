Ирина Федишин выпустила лирик-видео на трек «Перший сніг»

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками новогодним настроением.

Исполнительница выпустила лирик-видео на трек «Перший сніг». Как рассказала Ирина, в Интернете она наткнулась на стихотворение «Перший сніг» украинского писателя Владимира Сосюры. Строки очень понравились артистке, поэтому она решила создать целую композицию.

«Перед глазами сразу развернулась целая картина. Я подошла к фортепиано и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать этот стих. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Білий сніг падає, казку нагадує. Перший сніг, перша любов!» Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас», — прокомментировала работу певица.

В лирик-видео Ирина Федишин предстает в соблазнительных и романтических образах. Поклонники увидят своего кумира в белых брюках, куртке и сапогах, в изысканном платье. А также в высоких носках и свитере-тунике. В таком виде Федишин предстает на фоне украшенной елки и снега.

: newsyou.info