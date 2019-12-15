У Рівному раніше судимий чоловік викрав авто та спричинив ДТП (відео)

До поліції учора, 14 грудня, близько 18:40 надійшло повідомлення, що на проспекті Миру водій мікроавтобуса вчинив ДТП та намагається втекти з місця події.

Слідчо-оперативна група встановила, що 43-річний рівнянин викрав автомобіль «Citroen Jumper», який належить 53-річному жителю Рівного та був припаркований на автостоянці на вулиці Шевченка обласного центру. Мікроавтобус не замикався та заводився за допомогою підручних засобів. Викрадач про це знав, адже напередодні хотів влаштуватися до власника автівки на роботу.

Перебуваючи за кермом, 43-річний водій не впорався з керування та на перехресті вулиць Шевченка-Миру допустив зіткнення із автомобілем «Peugeot Expert» під керуванням 18-річного місцевого жителя. Однак після цього він залишає місце ДТП і намагається їхати далі, проте вчиняє ще одну автопригоду, пошкодивши ще чотири транспортні засоби.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Кермувальника затримали перехожі та викликали поліцію.

З’ясувалося, що 43-річний рівнянин перебував за кермом чужого авто в стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 3,52 проміле. Через алкоголь він не зміг пояснити поліцейським навіщо викрав мікроавтобус.

43-річного зловмисника слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Слідчі також готуватимуть клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомо, що 43-річний житель Рівного вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, грабежу та незаконного поводження зі зброєю, за що перебував у місцях позбавлення волі.

Максимальне покарання, яке може загрожувати 43-річному підозрюваному за вчинений злочин – позбавлення волі від трьох до п’яти років.

: rivnenews.com.ua