У Рівному раніше судимий чоловік викрав авто та спричинив ДТП

На концерте Олега Винника в Киеве, над которым работала известная режиссер-постановщица Катя Царик, подрались фанатки. Сам певец узнал об этом из сюжета на телевидении и прокомментировал ситуацию.

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. После шоу сеть облетела информация о случившемся инциденте – в фан-зоне поклонницы артиста что-то не поделили и буквально накинулись друг на друга.

Представители Олега Винника заявили, что в зале с 10 тысячами человек “может произойти все, что угодно”, и что охрана, быстро прибывшая на помощь, вмешалась, успокоила людей, объяснила им правила порядка.

Позднее сам Олег Винник высказался о случившемся в беседе с Катей Осадчей.

“Я много чего видел на концертах.. А в этот раз я не видел ничего. Но больше всего понравилось, что парень, который разнимал девушек, а это я увидел уже по телевидению, отнесся к этому очень осторожно. Это не какая-то там борьба за то, кто первым дойдет до сцены, возможно, кто-то зацепился, такое часто бывает. Это концерт, это много людей и есть любовь”, – сказал певец.

: segodnya.ua