Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня у День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС відвідав церкву Московського патріархату.

Як пише у Facebook журналіст і релігієзнавець Андрій Ковальов, президент приїхав у «храмовий комплекс на честь Архангела Михаїла Московського патріархату в Україні, що на бульварі Верховної Ради в Києві».

«Виникає логічне запитання, навіщо йти в Московський патріархат? Невже не можна поїхати в Чорнобиль, або поїхати до пам’ятника ліквідаторам на території Свято-Миколаївського храму на Татарці Православної церкви України? Навіщо йти в храм Російської православної церкви? Це такий знак підтримки РПЦ в Україні?» – йдеться в повідомленні.

Українці в соцмережах активно розкритикували голову держави:

«Ганьба мати свою церкву та йти в чужу, ці люди насправді нічого не розуміють. Господи, просвіти їх розум, зійшли Духа Святого на них».

«Вони свідомо провокують українців… Навмисне! Так виходить, якщо роблять весь час так, щоб народ протестував! Розлад в Україні — така їхня мета! Що з цього вийде???»

«Дійсно, у кожного своя віра. І тепер зрозуміло, яка саме. У фарт, хайп і безкарність — як у злодіїв у законі. І церква відповідна, дуже показово. Щось і когось мені це дуже нагадує… І кінець буде схожий».

«Так, вони проросійські, от і пішли в той храм, за яку країну вони найбільше тягнуть руку. Воно і так видно, яку сторону підтримує наш президент».

«Це відкрита проросійська позиція. Вони вирішили, що їм дозволено все, думка народу для них не існує».