Зеленський — як кіт, який катається на гірляндах новорічної ялинки

Прочитала колонку Зеленського в Новий час. Сотні букв декорацій і порожнечі. Набір загальних слів, як афіша до спектаклю в провінційному театрі. Українцям потрібні зміни, справжні зміни, констатує президент. А ще каже, неможливе можливо.

Ви коли-небудь бачили кота, який катається на гірляндах новорічної ялинки? Це про нашого президента. Коли кіт розважається, йому теж здається, що неможливе можливо. Ще каже, що знайшов формулу успіху, і що потрібно робити все і відразу: світ, боротьба з корупцією, інвестиції і народовладдя.

Подумала, що анонсував референдум по землі, але немає. Референдуми вже скасували. Ще про корупцію дуже сподобалося. Мені вчора подарували красиві бурштинове намисто. Ручна робота. З бурштину, здобутого незаконним шляхом у Полессе. Бурштин — священний камінь у китайців. Вони ці буми в якихось ворожильних ритуалах спалюють мільйонами, тому цей бурштин по всьому світу тоннами скуповують. Україна — друга за величиною виробництва, нелегального бурштину. Божевільний джерело потенційних доходів бюджету. Пам’ятаєте, на початку своєї президентської кар’єри Зеленський приїхав в Житомирську область звільняти декількох місцевих начальників через бурштину.

Він тоді ще грізно хмурився на корупцію і все хотів поміняти. Усе й одразу. До відома, виробництво зростає і після візиту Зеленського життя бурштинових баронів стала спокійною і миролюбною. Хороша колонка, сподобалася.