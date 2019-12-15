«Лузери, які програвали 25 років»: побіжний Азаров розповів про об’єднання непримиренних ворогів проти Зеленського

Проти глави держави Володимира Зеленського починають об’єднуватися люди, які позиціонували себе виключно як непримиренні вороги. У цій компанії опинилися Порошенко, Вакарчук і Тимошенко. Про це на своїй сторінці в facebook пише колишній глава уряду Микола Азаров. Він зазначає, що реальну силу ці люди не представляють, і президенту не потрібно їх боятися.

«Я думаю, що це об’єднання нічого істотного не представляє, в нього входять люди, які втратили свій рейтинг, свою підтримку в суспільстві. Іншими словами, лузери, програвали 25 років. Тому шанси змінити ситуацію в країні у цій трійці мінімальні», — пише політик. Він упевнений, що сила цих людей настільки незначна, що український народ просто не поведеться на їхні заклики. На думку Азарова, ці політики зможуть зібрати навколо себе тисяч 5 осіб, заплатити їм невеликі гроші і просто пошуміти на площі.

Також колишній прем’єр дав пораду главі держави. Він вважає, що Володимиру Зеленському просто необхідно конвертувати величезну підтримку, яку українці надали йому на президентських виборах. Цю підтримку треба конвертувати в реальні дії і реальну владу.