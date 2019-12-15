В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення. Відеоінструкція

В Україні стартував другий етап пробного підрахунку населення в рамках Всеукраїнського перепису 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Держстату в Facebook.

«З 14 по 23 грудня відбудеться обхід приміщень переписувачами. У пробного перепису беруть участь мешканці частини Оболонського району Києва і Песковской ВІДГ Бородянського району Київської області», — уточнили в Держстаті.

Уточнюється, що біля входів у будинки, де пройде перепис, повинні будуть розмістити плакати з інформацією про пробного перепису населення. Крім того, відповідну інформацію також вкладуть у поштові скриньки.

Відео: Facebook/Державна служба статистики України

Нагадаємо, в Україні в ніч на 1 грудня стартувала пробний перепис населення. У ній візьмуть участь жителі одного з районів Києва та Київської області.